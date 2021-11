Fedez in politica? La Zedef registra un dominio per le Elezioni 2023. Salvini: “pronto a confrontarmi”

10 Novembre 2021 22:05

Zedef, società che fa capo al rapper Fedez, registra un dominio “FedezElezioni2023.it”: preludio all’entrata del rapper in politca? Salvini dà il suo benestare

Nella giornata odierna, mercoledì 10 novembre, potrebbe essere avvenuto il primo passo che porterà Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, in politica. La domanda sorge spontanea: impegno a lungo termine o trovata di marketing? Sarà il tempo a dirlo. Quel che è certo è che la Zedef, società che fa capo al rapper milanese, ha registrato un dominio sul web che lascia spazio a pochi dubbi: “FedezEelezioni2023.it”. Del resto, pensare all’ingresso del marito di Chiara Ferragni in politica è tutt’altro che utopia. Forte l’impegno del rapper su tematiche politiche, l’affondo al concertone del primo maggio, gli endorsement al Ddl Zan e le forti critiche allo stop del disegno di legge, la costante polemica con Matteo Salvini: Fedez è già un attore politico senza essere un politico. A proposito, la prima reazione è arrivata proprio da Matteo Salvini che su Twitter ha scritto: ”Fedez in politica? È il bello della democrazia, presenti le sue idee e poi decideranno i cittadini. Mi piacerebbe un confronto con lui sull’Italia che verrà, gliel’ho già proposto in passato senza avere risposta, io sono sempre disponibile”.