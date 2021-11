L’Fc Messina ospita l’Acireale in Coppa Italia Serie D: le parole di mister Ferraro e i convocati

2 Novembre 2021 21:30

La squadra peloritana scenderà in campo alle 14:30 sul prato del “Franco Scoglio” per disputare la partita del secondo turno di Coppa Italia. Il tecnico giallorosso: “Ci giocheremo la vittoria a viso aperto. Loro sono l’Acireale, ma noi siamo l’Fc Messina”

Si disputerà domani la partita del secondo turno di Coppa Italia dell’Fc Messina, impegnata allo stadio “Franco Scoglio” alle 14:30 contro il Città di Acireale di mister Fabio De Fanzo. La squadra peloritana, reduce da una sconfitta contro il Lamezia, aveva vinto il match del primo turno di Coppa Italia contro il San Luca ai rigori, dopo aver terminato sul punteggio di 1 -1 i tempi regolamentari (goal di Mbengue per i giallorossi). Domani tenterà di portarsi avanti nel torneo con una vittoria in casa contro un Acireale quarta in classifica nel girone I del campionato di Serie D. Queste le parole del mister Emanuele Ferraro a 24 ore dal fischio d’inizio.

“La squadra sta lavorando come deve lavorare. L’entusiasmo dei primi due risultati utili non è svanito. Anzi, penso che domenica la squadra era viva. Abbiamo subito goal in maniera ingenua nei minuti finali dopo aver avuto l’opportunità di passare in vantaggio contro una squadra blasonata e competitiva. Il dispiacere è stato di non aver portato nulla a casa, ma sono contento dell’approccio della squadra. Finché abbiamo la maglia del Messina addosso dobbiamo onorarla sempre, quindi il nostro obiettivo è portare a casa un risultato importante anche in questo torneo. Ogni partita ufficiale è importante per noi. Ovviamente daremo spazio a quelli che fino adesso hanno trovato meno campo, quindi ci sarà una sorta di cambiamento e questo servirà anche per avere un quadro definito della rosa. L’Acireale è una squadra organizzata, con un allenatore di categoria. Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, tantomeno l’Acireale che sta facendo una buona stagione e che possiede buon organico. Questo però non cambia il nostro stile e il nostro approccio alle partite: ci giocheremo la vittoria a viso aperto. Loro sono l’Acireale, ma noi siamo l’Fc Messina. Rappresentiamo una città importante e i ragazzi devono capire che per stare in squadra ci vogliono delle determinate caratteristiche: devono mettere in campo gli attributi e quello su cui abbiamo lavorato. Stiamo crescendo e dobbiamo crescere anche in autostima. Bisogna portare entusiasmo e positività. Non mi abbattono i risultati, anzi, da allenatore penso che da Lamezia siamo tornati con più certezze”.

Questa la lista dei convocati dell’Fc Messina:

PORTIERI: Giannini (12), Cuomo (1);

DIFENSORI: Stelitano (2), Faraone (3), Aliaga (5), Iurato (6), Perez (17), Carrozzino (23), Tosolini (39);

CENTROCAMPISTI: Gioia (15), Ciccone (16), Santapaola (24), Samb (30), Piccione (70), Valente (78);

ATTACCANTI: Licciardello (7), Godano (27), Bozzanga (29), Sow (65), Panvini.