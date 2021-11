Fc Lamezia Terme, colpaccio Rusescu: arriva in Calabria l’ex Steaua Bucarest e Siviglia

19 Novembre 2021 13:30

Altro colpaccio dell’Fc Lamezia Terme, che ingaggia l’ex Steaua Bucarest e Siviglia Raul Andrei Rusescu

Ennesimo colpaccio, anche adesso che il campionato è iniziato da un bel po’. L’Fc Lamezia Terme non si ferma e, proprio adesso che sta cominciando a scalare la classifica avvicinando la vetta, mette a segno un altro grande colpo. “Il Lamezia Terme – si legge nella nota stampa del club – comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Raul Andrei Rusescu (Râmnicu Vâlcea, 9 luglio 1988). Rusescu è calciatore di straordinarie capacità tecniche. Ha militato in squadre di caratura internazionale, come: Steaua Bucarest, Siviglia, Sporting Braga, Osmanlıspor”. Un curriculum internazionale di tutto rispetto per l’attaccante, a dimostrazione delle volontà del club lametino. Nonostante le dimissioni dell’ex Reggina Gabriele Martino e il terremoto in panchina, la società calabrese – che in estate non è di certo stata a guardare – continua a mandare avanti il progetto nato da qualche mese e che ha come obiettivo innanzitutto la Serie C.

Tornando al colpo Rusescu, ecco il suo curriculum. Nella stagione 2012/2013 si laurea campione di Romania con la Steaua Bucarest ed è capocannoniere del torneo con 21 gol segnati e in Europa League colleziona gol e ottime prestazioni. Le sue eccellenti performance gli valgono le attenzioni e la chiamata del Siviglia: esordisce con i Rojiblancos in Europa League, firmando il suo debutto con una doppietta. In seguito è ceduto in prestito allo Sporting Braga: la sua stagione con il club portoghese conterà 20 presenze e 8 reti in tutte le competizioni. Nominato miglior giocatore romeno del 2012 e presente nella Top 11 All Time dello Steaua Bucarest; vincitore di tre campionati romeni, una coppa Romania, una coppa di lega romena; un totale di oltre 140 gol in carriera (realizzati nei massimi campionati di Romania, Spagna, Portogallo e Turchia), di cui 19 in Europa League; a ciò si aggiungono 12 presenze e 1 gol con la Nazionale maggiore romena.

Il presidente Saladini così commenta il suo approdo: “l’arrivo di un giocatore così talentuoso è un contributo straordinario alla squadra e alla nostra passione sportiva. Tutta la città è in campo, unita nei colori gialloblu”.