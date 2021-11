Ex Reggina, Cozza non è più l’allenatore del Biancavilla: l’avventura è durata poco più di due mesi

5 Novembre 2021 17:07

L’ex fantasista e bandiera della Reggina Francesco Cozza non è più l’allenatore del Biancavilla: la sua avventura è durata poco più di due mesi

“L’ASD Calcio Biancavilla comunica di avere sollevato il Sig. Francesco Cozza dall’incarico di allenatore della Prima squadra. A mister Cozza va un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”. L’avventura di Francesco Cozza sulla panchina del Biancavilla è durata poco più di due mesi. Arrivato a fine settembre, l’ex fantasista e bandiera della Reggina ha conquistato solo 4 punti in 7 partite. Il benservito è arrivato poco fa, dopo il pari di qualche giorno fa contro l’Acireale.