Ennesimo sbarco di migranti a Roccella Ionica: arrivati 240 clandestini

25 Novembre 2021 18:19

Sbarco di migranti al porto di Roccella Ionica questo pomeriggio

Ancora uno sbarco di migranti al Porto “Delle Grazie” di Roccella Ionica, nella Locride questo pomeriggio verso le ore 16. I 240 migranti si trovavano a bordo di un vecchio peschereccio e sono stati soccorsi in mare e salvati dai militari delle sezioni navali di Roccella e del Roan di Vibo Valentia della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera roccellese. I profughi sono in gran parte giovani e sono presenti tanti minori non accompagnati, tutti di sesso maschile e di nazionalità in prevalenza egiziana e siriana.

Dopo lo sbarco nel porto di Roccella, i profughi sono stati sottoposti al test del tampone molecolare.Successivamente sono stati momentaneamente sistemati, vista anche la mancanza di spazi adeguati, in una tensostruttura realizzata di recente all’interno del porto e gestita dai volontari della Croce rossa e della Protezione civile.