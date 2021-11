Empoli-Fiorentina, tifoso schiaffeggia il lato B della giornalista in diretta. Dallo studio: “non prendertela” [VIDEO]

28 Novembre 2021 12:01

Un tifoso da uno schiaffo sul lato B alla giornalista durante la diretta: la ragazza, visibilmente arrabbiata, si sente dire dallo studio “non prendertela”

Quella di ieri è stata una brutta giornata per i tifosi della Fiorentina. Non soltanto il risultato sul campo che ha visto la Viola sconfitta dall’Empoli per 2-1 nel derby toscano, ma anche il pessimo comportamento di uno dei tifosi fiorentini ‘protagonista’ in negativo. All’esterno dello Stadio Carlo Castellani dell’Empoli, Greta Beccaglia, giornalista di Toscana TV, stava svolgendo il proprio lavoro in collegamento con lo studio. In diretta tv, si può vedere un tifoso della Fiorentina che la punta, le passa dietro e le tira uno schiaffo sul lato B. La giornalista lo rimprovera prontamente: “scusami?! Non puoi fare questo eh!“. Tanta l’indignazione dai social con centinaia di utenti che hanno espresso la propria solidarietà alla ragazza, rimarcando inoltre l’infelice frase ricevuta dallo studio “non prendertela“: sicuramente una frase detta nella concitazione del momento, ma come hanno fatto notare alcuni utenti su Twitter, era proprio sul momento che l’episodio andava denunciato. Gretta Beccaglia ha raccontato quanto le è accaduto su Instagram spiegando di aver ricevuto anche parole poco lusinghiere ed essere stata toccata da un secondo tifoso. Fa ancora più ribrezzo pensare che il tutto sia avvenuto quando la Giornata contro la violenza sulle donne sia passata da appena 2 giorni…