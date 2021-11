Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, la situazione in via Verdirame: “regna l’organico e le discariche ingrassano”

16 Novembre 2021 17:29

Continuano le segnalazioni dei cittadini indignati a causa dell’emergenza rifiuti a Reggio Calabria: raccolta a (20) giorni alterni in via Verdirame

Montagne di rifiuti sparse un po’ in tutta la città, raccolta che avviene in maniera saltuaria e le vecchie mini-discariche da marciapiede lasciano il posto a quelle nuove. È il “ciclo della vita” dei sacchetti in città. Un’emergenza, quella della spazzatura, che va avanti ormai da tempo immemorabile. Quest’oggi, un lettore indignato ha scritto alla redazione di StrettoWeb per segnalare le attuali condizioni presenti in via Verdirame con cumuli di spazzatura ai bordi della strada e una raccolta a (20) giorni alterni.

Il lettore spiega: “la raccolta differenziata in via Verdirame avviene in maniera distopica (un giorno sì, venti giorni no e con assoluta irregolarità). L’organico vi “regna” da oltre due settimane, ma anche gli altri rifiuti non “scherzano”. A quando la prossima raccolta? Si accettano sconnesse (con buona pace della raccolta “differenziata” passeranno chissà quando “cugghiendu” tutto insieme ingrassando le discariche)“.