Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, la lettera di un cittadino indignato alla Hermes: “TARI? Raccolta mensile, sommersi da rifiuti e topi”

27 Novembre 2021 13:19

Un cittadino indignato scrive una lettera all’amministrazione della Hermes: mentre viene ricordata la scadenza della TARI, in via Sbarre Superiori si vive fra mancata raccolta, montagne di rifiuti e topi

Mentre viene ricordata la scadenza della TARI, l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria è più viva che mai. Un lettore indignato ha segnalato alla redazione di StrettoWeb un’email inviata all’amministrazione della Hermes, spiegando la situazione che il suo e altri condomini limitrofi vivono giornalmente in via Sbarre Superiori. La raccolta avviene con cadenza mensile, mentre montagne di spazzatura si accumulano e ne beneficiano i topi, presenti in misura sempre maggiore. E oltre al danno anche la beffa: in alcuni condomini poco distanti, la raccolta avviene con maggior frequenza.

“Avviso chi di dovere che nella mia zona, ovvero il mio condominio e quelli adiacenti in via Sbarre Superiori davanti a Cefipform, la raccolta rifiuti non è MAI svolta con cadenza giornaliera, né addirittura settimanale. Tutta la raccolta per 4 interi lotti abitativi posti nel vicolo avviene a cadenza MENSILE, con conseguente accumulo di montagne di immondizia che addirittura impediscono il passaggio dei veicoli. Non solo, quando finalmente il servizio viene svolto gli incaricati raccolgono tutta la massa assieme, senza differenziazione alcuna e addirittura trascinandosi dietro i mastelli con una ruspa, fatto tra l’altro documentato da numerosi video in nostro possesso. Il tutto sta portando a problemi logistici e sanitari non indifferenti, con topi eccessivamente cresciuti che non hanno problemi ad avvicinarsi all’uomo. C’è da dire anche che la mancata raccolta è limitata ai condomini di cui sopra, mentre le zone adiacenti godono per assurdo di un servizio più regolare.

Pertanto se la situazione perdurerà nell’immediato periodo, dal momento che il comune ed Hermes per suo conto hanno anche la faccia tosta, per non dire altro e trattenendomi da proferire bestemmie estreme verso il lavoro della vostra società che evidentemente non siete in grado di gestire, di richiedere il pagamento di un tributo per cui falliscono miseramente di offrire il relativo servizio, avviso che sporgerò querela verso l’azienda, i diretti responsabili a capo della stessa e tutti, uno ad uno, gli operatori incaricati della raccolta della mia zona.

Vi ritengo inoltre responsabili di qualunque danno causato a qualsivoglia proprietà privata danneggiata dal mancato servizio di raccolta, nonché a persone e animali di proprietà, per i quali sarà mia premura e scopo nella vita farvi pagare fino all’ultimo centesimo che la legge mi permetterà“.