Emergenza meteo, paura a Giardini Naxos: caduto un tratto di strada nello svincolo della A18 [FOTO]

17 Novembre 2021 14:57

A causa del cedimento della sede stradale è stato disposto il divieto di circolazione

Emergenza meteo anche a Giardini Naxos, Comune in provincia di Messina. Come si apprende dai canali ufficiali della Protezione Civile, una squadra di soccorritori è stata attivata per il monitoraggio del territorio comunale, in seguito agli eventi metereologici che hanno interessato la Città. Varie le criticità riscontrate, in particolare per l’allargamento di varie arterie stradali (Corso Umberto, Strada Stradale 114, Lungomare, Sottopasso Calcarone). A preoccupare, però, è stata soprattutto la piena del Torrente Santa Venera, che ha comportato il cedimento del muro d’argine dello svincolo autostradale di Giardini Naxos della A18, con conseguente cedimento della sede stradale. Bretella Autostradale, per la quale è stato disposto il divieto di circolazione.

Monitorati costantemente in particolare il Torrente San Giovanni, il Torrente Sirina ed il Torrente Santa Venera (che ha destato parecchia preoccupazione), oltre al Fiume Alcantara. Costante l’aggiornamento e lo scambio di informazioni con il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale, con l’Ufficio Comunale di Protezione Civile, e con il NOPI del DRPC Sicilia Ing. Sciglio. “Continuiamo di concerto con le istituzioni preposte a seguire l’evolversi della situazione. Invitiamo la Cittadinanza a prestare la massima attenzione negli spostamenti, nonostante sembri che le condizioni meteo siano al momento migliorate”, si legge nel comunicato.