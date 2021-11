28 Novembre 2021 17:32

Elezioni provinciali a Cosenza, presentate cinque liste: scontro tra Pd e Centro/Destra

Cinque, in tutto, le liste depositate dalle forze politiche per le elezioni provinciali a Cosenza. In campo il Pd con le liste “Provincia democratica” e “Insieme per la provincia”. Il Centro/Destra di presenta con “Cosenza Azzurra”, che comprende Forza Italia e Udc, e “Ad maiora”, composta da Fratelli d’Italia e Lega e Idm,