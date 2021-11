Elezioni 2022: si vota in numerosi comuni in provincia di Reggio Calabria e per le Regionali in Sicilia

28 Novembre 2021 14:46

Elezioni 2022: previste in 22 Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria le Elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli comunali e l’elezione del nuovo Sindaco. Si vota anche per le regionali in Sicilia

Il Ministro dell’Interno al momento non ha ancora ufficializzato la data della tornata elettorale amministrativa del 2022. Nei Comuni interessati al voto delle Regioni a Statuto Ordinario con molta probabilità, salvo differimento, le elezioni si terranno nella prossima primavera, pochi mesi dopo dell’elezione del Presidente della Repubblica in programma a febbraio. Le date delle elezioni amministrative nelle Regioni a Statuto speciale possono essere deliberate autonomamente. Nel 2022 dovrebbe tenersi in autunno il rinnovo del Presidente di giunta e del Consiglio regionale in Sicilia, dove il 22 gennaio 2022 le ex Province andranno al voto dopo dieci anni. Nel 2022 i cittadini italiani potranno essere chiamati al voto su referendum abrogativi e confermativi.

Tra i numerosi Comuni capoluoghi di provincia coinvolti in questa tornata elettorale vi sarà pure Catanzaro.

I Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria chiamati alle urne al momento sono:

Rinnovi primavera 2022

Comune – Popolazione legale – Sindaco

1) ● Antonimina – 1.361 – Pelle Luciano

2) ● Bagnara Calabra – 10.622 – Frosina Gregorio Giuseppe

3) ● Bianco (*) – 4.125 – Commissario Prefettizio Francesco Campolo

4) ● Bovalino – 8.814 – Maesano Vincenzo

5) ● Calanna – 979 – Romeo Domenico

6) ● Campo Calabro – 4.410 – Repaci Rocco Alessandro

7) ● Caraffa Del Bianco – 532 – Marrapodi Stefano Umberto

8) ● Caulonia – 7.060 – Belcastro Caterina

9) ● Cimina’ – 595 – Caruso Giusy

10) ● Grotteria – 3.274 – Loiero Vincenzo Attilio

11) ● Laganadi – 412 – Spadaro Michele

12) ● Motta San Giovanni – 6.122 – Verduci Giovanni

13) ● Palmi – 18.721 – Ranuccio Giuseppe

14) ● Placanica – 1.250 – Condemi Antonio

15) ● Portigliola – 1.205 – Luglio Rocco

16) ● San Ferdinando – 4.299 – Tripodi Andrea

17) ● San Lorenzo (**) – 2.685 – Commissario Prefettizio Eugenio Barilla’

18) ● Sant’eufemia D’aspromonte (***) – 4.053 – Commissione Straordinaria (Silvana Merenda – Emma Caprino – Salvatore Del Giglio)

19) ● Staiti – 279 – Pellicano’ Giovanna

20) ● Terranova Sappo Minulio – 549 – Foti Salvatore

21) ● Varapodio – 2.223 – Fazzolari Orlando

22) ● Villa San Giovanni – 13.395 – Commissario Prefettizio Marco Oteri

Mentre, Sempre Nella Città Metropolitana Di Reggio Calabria Gli Enti Locali Interessati Al Voto Della Tornata Elettorale Di Primavera 2023 Al Momento Sono I Seguenti 11:

Rinnovi Primavera 2023

Comune – Popolazione Legale – Sindaco

1) ● Candidoni – 389 – Cavallaro Vincenzo

2) ● Condofuri – 5.074 – Iaria Tommaso

3) ● Cosoleto – 916 – Gioffrè Antonino

4) ● Fiumara – 1.021 – Pensabene Vincenzo

5) ● Gioiosa Ionica – 7.014 – Fuda Salvatore

6) ● Locri – 12.459 – Calabrese Giovanni

7) ● Rosarno (°) – 14.380 – Commissione Straordinaria (Antonio Giannelli – Roberta Mancuso – Emilio Saverio Buda)

8) ● San Pietro Di Carida’ – 1.265 – Rosano Sergio

8) ● San Procopio – 539 – Giunta Giovanni Domenico

10) ● Santa Cristina D’aspromonte – 1.017 – Papalia Salvatore

11) ● Serrata – 914 – D’Angelis Angelo

(*) Sentenza Consiglio di Stato n. 5809/2021 del 9 agosto 2021 (annullamento verbale proclamazione eletti)

(**) Mancata proclamazione del Sindaco elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021

(***) Scioglimento Consiglio ex art. 141 d.lgs. 267/2000 – DPR 7 aprile 2020 (dimissioni del Sindaco) Affidamento ex art. 143 d.lgs. 267/2000 – DPR 14 agosto 2020 (durata 18 mesi)

(°) Sospensione Consiglio ex art. 141 d.lgs. 267/2000 – DP 19003 del 16 febbraio 2021 (Dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri assegnati all’Ente) Scioglimento Consiglio – DPR 23 febbraio 2021 Affidamento ex art. 143 d.lgs. 267/2000 – DPR 30 agosto 2021 (durata 18 mesi)