Il bene confiscato Eco-Ostello di Locri è stato inserito tra i 10 Civic Places (luoghi civici) di tutta Italia

Si è conclusa la prima campagna nazionale per la scoperta e la valorizzazione dei luoghi civici in Italia, i CIVIC PLACES, iniziativa promossa da Fondazione Italia Sociale insieme a SEC Newgate, Touring Club Italiano e SkyTG24. Tra le oltre 200 segnalazioni raccolte, un comitato di esperti ha selezionato i 76 luoghi più belli, attivi e inclusivi. La mappa dei CIVIC PLACES è stata consegnata dai vertici della Fondazione al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. C’è anche l’Eco-Ostello di Locri

Sono 76 i luoghi selezionati nell’ambito dell’iniziativa CIVIC PLACES, la prima campagna nazionale per la scoperta e la valorizzazione dei luoghi civici in Italia promossa da Fondazione Italia Sociale insieme a SEC Newgate, Touring Club Italiano e SkyTG24. Tra le oltre 200 segnalazioni raccolte nella call aperta a tutti lanciata lo scorso 21 giugno, un comitato di valutazione ha selezionato i 76 luoghi, segnalando tra questi i 10 più belli, attivi e inclusivi.

Tra i CIVIC PLACES vi sono l’Eco-Ostello di Locri e la Casa della legalità “Emanuele Riboli” a Manerba del Garda, beni confiscati alla mafia ora trasformati in luoghi simbolo della cultura della legalità. E ancora, il Piccolo museo del diario di Pieve Santo Stefano, uno scrigno che custodisce migliaia di storie di vita, nonché centri culturali come il Farm Cultural Park di Favara e la Polveriera di Reggio Emilia dove poter rigenerare, produrre, imparare. La mappa completa dei luoghi che riceveranno il marchio CIVIC PLACES è disponibile sul sito www.becivic.it e su Stendhapp, l’app per il turismo e la cultura – ispirata alla sindrome di Stendhal – che aiuta a scoprire la bellezza del territorio in tutte le sue forme. Lo scorso 26 ottobre il presidente di Fondazione Italia Sociale Vincenzo Manes, la vicepresidente Cristina De Luca e il segretario generale Gianluca Salvatori hanno consegnato la mappa dei CIVIC PLACES al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I CIVIC PLACES sono stati selezionati da un comitato composto da membri di Fondazione Italia Sociale, Touring Club Italiano e Fondazione Adriano Olivetti secondo i seguenti criteri di valutazione obiettivi: significato civico, capacità evocativa e accessibilità. Altri indicatori hanno poi costituito un valore aggiunto: sostenibilità del modello proposto, partecipazione (ampiezza e composizione dei partenariati promotori) e capacità di essere al centro di un progetto di comunicazione.

Gianluca Salvatori, segretario generale di Fondazione Italia Sociale, sottolinea: “Siamo davvero contenti della grande adesione, oltre 200 candidature, che indica come molte persone e organizzazioni si siano sentite stimolate a riflettere sul senso del civismo. Contiamo che questa prima mappa italiana dei CIVIC PLACES ne promuoverà la conoscenza e motiverà alla visita. È un’esperienza che può essere di ispirazione e riflessione, stimolando la segnalazione di altri CIVIC PLACES per ampliare e arricchire ulteriormente la mappa”.

Ecco la lista dei 10 luoghi più belli, attivi e inclusivi d’Italia

Piazza Sanità : il Rione Sanità di Napoli è protagonista, a partire dagli anni 2000, di un processo di valorizzazione del patrimonio storico-artistico da parte di una rete di organizzazioni e associazioni, professionisti e cittadini che si è mobilitata per il riscatto del quartiere e la crescita socioeconomica.

: il Rione Sanità di Napoli è protagonista, a partire dagli anni 2000, di un processo di valorizzazione del patrimonio storico-artistico da parte di una rete di organizzazioni e associazioni, professionisti e cittadini che si è mobilitata per il riscatto del quartiere e la crescita socioeconomica. Complesso monumentale delle Murate : le Murate di Firenze sono un canale privilegiato per la promozione della cultura contemporanea fiorentina che attrae talenti creativi da tutta Italia. Grazie alla convivenza di diverse realtà, le Murate si aprono alla città e al mondo con spettacoli mostre, incontri, convegni, occasioni di scambio e di crescita culturale.

: le Murate di Firenze sono un canale privilegiato per la promozione della cultura contemporanea fiorentina che attrae talenti creativi da tutta Italia. Grazie alla convivenza di diverse realtà, le Murate si aprono alla città e al mondo con spettacoli mostre, incontri, convegni, occasioni di scambio e di crescita culturale. Farm Cultural Park : è un centro culturale situato a Favara (Agrigento), nel quartiere denominato “I sette cortili”. Si è trasformato da centro quasi completamente abbandonato a parco culturale: Farm è una galleria di arte contemporanea, un luogo di produzione artistica, residenza per giovani artisti, spazio per workshop e didattica. È uno spazio in cui una comunità di cittadini e di creativi elabora in prima persona problemi e strategie di intervento, cercando di massimizzare le risorse, di riusare, rigenerare, reinterpretare, rivitalizzare, coltivare.

: è un centro culturale situato a Favara (Agrigento), nel quartiere denominato “I sette cortili”. Si è trasformato da centro quasi completamente abbandonato a parco culturale: Farm è una galleria di arte contemporanea, un luogo di produzione artistica, residenza per giovani artisti, spazio per workshop e didattica. È uno spazio in cui una comunità di cittadini e di creativi elabora in prima persona problemi e strategie di intervento, cercando di massimizzare le risorse, di riusare, rigenerare, reinterpretare, rivitalizzare, coltivare. Il Piccolo museo del diario : situato a Pieve Santo Stefano (Arezzo). è un borgo toscano che ha subito la distruzione quasi totale nell’agosto 1944 da parte dell’esercito tedesco. Dalle macerie nasce nel 1984 un luogo di memoria: l’Archivio dei diari, con le sue oltre 9000 storie di vita conservate, è un luogo di accoglienza, di produzione culturale e di incontro. Il museo, aperto dal 2013, è un luogo di emozioni e interattività, collocato in una piazza con un palazzo a forma di libro aperto, che diventa ogni anno simbolo delle memorie che qui si incontrano.

: situato a Pieve Santo Stefano (Arezzo). è un borgo toscano che ha subito la distruzione quasi totale nell’agosto 1944 da parte dell’esercito tedesco. Dalle macerie nasce nel 1984 un luogo di memoria: l’Archivio dei diari, con le sue oltre 9000 storie di vita conservate, è un luogo di accoglienza, di produzione culturale e di incontro. Il museo, aperto dal 2013, è un luogo di emozioni e interattività, collocato in una piazza con un palazzo a forma di libro aperto, che diventa ogni anno simbolo delle memorie che qui si incontrano. Campo sportivo XXV aprile : è uno spazio pubblico situato a Pietralata, nel quadrante nord-est di Roma. Si estende su una superficie di circa un ettaro dove, dopo anni di totale abbandono, a partire dal 2010 sono state riattivate le vecchie strutture sportive rendendolo un luogo accessibile ad atleti e un centro nevralgico per il quartiere e i suoi abitanti, attraverso la dimensione del gioco e dello sport inclusivo.

: è uno spazio pubblico situato a Pietralata, nel quadrante nord-est di Roma. Si estende su una superficie di circa un ettaro dove, dopo anni di totale abbandono, a partire dal 2010 sono state riattivate le vecchie strutture sportive rendendolo un luogo accessibile ad atleti e un centro nevralgico per il quartiere e i suoi abitanti, attraverso la dimensione del gioco e dello sport inclusivo. La Polveriera : spazio nel cuore di Reggio Emilia, la Polveriera è un luogo di rigenerazione urbana e un laboratorio attivo di cultura sociale che trasmette e produce bellezza, grazie all’impegno delle persone coinvolte.

: spazio nel cuore di Reggio Emilia, la Polveriera è un luogo di rigenerazione urbana e un laboratorio attivo di cultura sociale che trasmette e produce bellezza, grazie all’impegno delle persone coinvolte. L’Eco-Ostello Locride : situato a Locri (Reggio Calabria), è un bene confiscato alla ‘ndrangheta nel 2005 e oggi trasformato in un perfetto esempio di residenza ecologica secondo i criteri della sostenibilità sociale e ambientale. È simbolo di riscatto e rinascita per il territorio per la comunità ospitante e per i giovani turisti. Nel luglio 2020 l’Ostello è stato inserito tra le strutture del progetto “Legalitour” a cura del MIUR e della Commissione Parlamentare Antimafia.

: situato a Locri (Reggio Calabria), è un bene confiscato alla ‘ndrangheta nel 2005 e oggi trasformato in un perfetto esempio di residenza ecologica secondo i criteri della sostenibilità sociale e ambientale. È simbolo di riscatto e rinascita per il territorio per la comunità ospitante e per i giovani turisti. Nel luglio 2020 l’Ostello è stato inserito tra le strutture del progetto “Legalitour” a cura del MIUR e della Commissione Parlamentare Antimafia. Spazio Giovani Il Kantiere : situato nell’ex quartiere industriale della Cartiera a Verbania Possaccio, da più di 15 anni il Kantiere è diventato un centro culturale di aggregazione giovanile. La sua missione è contrastare l’idea che da Verbania bisogna per forza andarsene per crescere e ricostruire i confini di una città che abbia ricchezza da offrire ai propri ragazzi.

: situato nell’ex quartiere industriale della Cartiera a Verbania Possaccio, da più di 15 anni il Kantiere è diventato un centro culturale di aggregazione giovanile. La sua missione è contrastare l’idea che da Verbania bisogna per forza andarsene per crescere e ricostruire i confini di una città che abbia ricchezza da offrire ai propri ragazzi. Quartiere Soccorso : si tratta di un’area periferica della città di Prato oggi protagonista di un progetto di rigenerazione urbana e pratiche sostenibili, sviluppate attraverso festival periodici legati a queste tematiche, azioni di sensibilizzazione e formazione sul contemporaneo, residenze artistiche e creative, laboratori e numerose altre iniziative.

: si tratta di un’area periferica della città di Prato oggi protagonista di un progetto di rigenerazione urbana e pratiche sostenibili, sviluppate attraverso festival periodici legati a queste tematiche, azioni di sensibilizzazione e formazione sul contemporaneo, residenze artistiche e creative, laboratori e numerose altre iniziative. Casa della Legalità “Emanuele Riboli”: si tratta di un bene confiscato alla criminalità organizzata che sorge in un quartiere residenziale di Manerba del Garda (Brescia). La Casa della Legalità è uno spazio di sperimentazione, di diffusione di una cultura di legalità e rispetto, del sapere sul tema delle mafie al nord e della cittadinanza attiva in tutte le sue forme. Ospita attività laboratoriali e di sperimentazione digitale, esperienze formative e laboratori per la cittadinanza e per le scuole superiori di primo e di secondo grado.

Che cos’è Fondazione Italia Sociale

Fondazione Italia Sociale è una fondazione di diritto privato, costituita con la legge di riforma del Terzo settore (legge 106/2016) e operativa da marzo 2018. Nasce con lo scopo di aumentare le risorse private da dedicare a iniziative e progetti sociali di dimensioni e impatto di rilevanza per tutto il Paese. La Fondazione favorisce la collaborazione tra realtà, persone e risorse, pubbliche e private, promuovendo interventi su scala nazionale con una prospettiva di sostenibilità nel tempo. Sostiene e realizza attività di studio e ricerca e progetti culturali, per dare voce ai temi di maggiore rilevanza sociale e civile.

Fanno parte di Fondazione Italia Sociale: Aon Italia S.p.a., Artefice Srl, Bain & Company, Banca Mediolanum S.p.A., BCG – The Boston Consulting Group S.p.A., Class Editori S.p.A., Comin & Partners, Deloitte Italy, S.p.A., Fondazione Adriano Olivetti, Fondazione Etica, Fondazione Noi-Legacoop Toscana, Fondazione Snam, Gatti Pavesi Bianchi – Studio Legale Associato, Generali Assicurazioni, Iccrea Banca S.p.A., Iccrea Banca, IGT Lottery, Intek Group Sp.A., Intesa Sanpaolo, Invitalia, Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., KME Italy SpA, KPMG S.p.A., LUISS, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – Guido Carli, Pedersoli Studio Legale, Pirelli, Sec Newgate, TBWA Italia, Unicredit Foundation.

Sostengono la campagna CIVIC PLACES ACLI Lombardia, Avanzi Sostenibilità per Azioni, Artefice Group, Class Editori, Comitato Nazionale Housing Sociale Italia, Fondazione Adriano Olivetti, ITALO Ntv, LABSUS, Lo Stato dei Luoghi, LUISS Libera Università degli Studi Guido Carli, MuseImpresa, StendhApp