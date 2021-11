Messina, D’Uva (M5S): “grande partecipazione alla campagna di sensibilizzazione per il tumore alla prostata”

27 Novembre 2021 11:14

Successo per la campagna di sensibilizzazione promossa dal deputato messinese del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva, sulla diagnosi precoce dei tumori alla prostata e ai testicoli

Si conclude la campagna di sensibilizzazione per la cura e la diagnosi precoce dei tumori alla prostata e ai testicoli “La prevenzione non ha età”, promossa dal deputato messinese del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva.

“La campagna ha riscosso subito notevole successo – dichiara D’Uva -. In pochissimi giorni, infatti, sono state prenotate tutte le visite disponibili a Milazzo e a Messina. Questa straordinaria adesione, oltre che riempirmi di orgoglio, dimostra la necessità di promuovere attività di sensibilizzazione che accendano un faro sull’importanza della prevenzione. Ritengo fortemente che la sensibilizzazione sulle malattie maschili non possa continuare a essere marginale e che sia necessario fare un passo avanti nella condivisione di informazioni sui tumori maschili, i quali colpiscono diffusamente sia giovani che adulti, nonché accrescere la consapevolezza dell’importanza della prevenzione e promuovere maggiormente controlli di screening oncologici a qualsiasi età”.

“Spesso la frenesia della vita quotidiana – continua il deputato- porta ognuno di noi a trascurarsi, a non prendersi cura di sé, del proprio corpo e della propria salute. Negli ultimi mesi, poi, a causa della pandemia, si sono registrati molti ritardi sui controlli di screening oncologico e sulle visite di controllo generali. Nella realtà dei fatti, la prevenzione è un’arma fondamentale che può salvare la vita”.

E conclude: “Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la buona riuscita dell’iniziativa e che vi hanno aderito fin da subito con entusiasmo e spirito di servizio per la comunità. Un sentito ringraziamento va al Prof. Vincenzo Ficarra, Direttore dell’Unità di urologia (dip.to di Oncologia) dell’Azienda Ospedaliera Policlinico “G. Martino”, il quale ha curato le visite mediche in maniera totalmente gratuita, nonché la Società Italiana di Urologia; Mons. Cesare Di Pietro, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela; il Dott. Santi Grillo, la Croce Rossa “Comitato di Milazzo – Isole Eolie” e la sua Presidente Santina La Spada; il Comitato Croce Rossa Messina e il suo Presidente Antonio Chimicata e la Direzione del Centro Commerciale “Parco Corolla” di Milazzo per la disponibilità dimostrata e per l’impegno profuso a favore della campagna”.