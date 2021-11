In un tweet, l’Ong Alarm Phone, lancia l’allarme per un barcone di migranti: “siamo in contatto con una barca in pericolo a 81 miglia dalle coste italiane. Onde e tempesta mettono a rischio la vita delle persone a bordo. Le autorità sono informate, ma si rifiutano di farci sapere se andranno a soccorrerle”.