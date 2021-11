Tutto pronto per il derby di Calabria! Dove seguire Cosenza-Reggina: tutte le info utili su diretta tv e streaming

4 Novembre 2021 18:18

Cosenza-Reggina, 12ª giornata del campionato di Serie B 2021/2022: ecco su quali piattaforme e canali seguire la diretta del match

Entrambe provengono da una sconfitta, ma entrambe vivono momenti di grande entusiasmo. Cosenza e Reggina fanno parte della stessa regione, ma quelli sopracitati sono gli altri due punti in comune attualmente. I rossoblu stanno costruendo il proprio campionato in casa (quattro vittorie e una sconfitta), gli amaranto in casa, invece, hanno conosciuto la parola “sconfitta” per la prima volta lunedì, dopo aver assaporato il secondo posto e sognato il primo. Domani si affrontano, una contro l’altra, per uno dei derby più sentiti e storici in Calabria, che dalle parti di Reggio è meno importante solo di quello coi cugini dello Stretto.

Cosenza-Reggina: dove seguire la diretta in Tv o Streaming

La partita Cosenza-Reggina sarà trasmessa sulla piattaforma DAZN, che già nella scorsa stagione ha raccontato le gesta amaranto. Per godersi lo spettacolo basterà avere una smart tv di ultima generazione compatibile con l’app di DAZN, oppure una televisione collegata al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. L’app di Dazn è disponibile anche su pc, smartphone e tablet.

Per quanto riguarda il satellite è da evidenziare il ritorno di Sky, che da quest’anno si è riaffacciato al mondo cadetto e offrirà Cosenza-Reggina nel pacchetto Calcio. Anche su Sky è possibile usufruire dello streaming: tramite Sky Go, in cui si potrà vedere la partita su smartphone, tablet o pc; oppure tramite Now Tv, l’altro servizio di streaming live e on demand di Sky.

Ma c’è anche una terza opzione per guardare Cosenza-Reggina ed è quella offerta, per la prima volta nella storia, dalla piattaforma Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.