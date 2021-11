Donna muore all’ospedale, “in corsia esploso il far west”: Pronto Soccorso di Palermo devastato dai parenti della 60enne

9 Novembre 2021 11:19

“Provocati danni per migliaia di euro”: gli operatori sanitari presenti raccontano quanto accaduto

Attimi di panico vissuti ieri al pronto soccorso del Civico di Palermo. Una 60 enne ieri è sera è arrivata in codice rosso per un infarto in ospedale. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvarla, ma la donna è morta. Come si apprende dall’Ansa, non appena gli operatori sanitari hanno comunicato la notizia del decesso, i familiari della donna sono andati su tutte le furie ed hanno devastato il pronto soccorso. “Abbiamo assistito a scene da far west – raccontano i medici e gli infermieri che erano presenti – . Hanno distrutto tutto quello che trovavano, provocando danni per migliaia di euro”. Per mettere fine alla devastazione sono intervenute diverse volanti della polizia che hanno bloccato i familiari e li hanno identificati e denunciati.