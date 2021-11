Basket, Serie C Gold: il derby reggino è della Dierre, battuta la Vis per 78-71

23 Novembre 2021 11:10

Un’impresa storica e bellissima per la Dierre Basketball Reggio Calabria, che vince la prima stracittadina della sua storia

I giovani reggini della Dierre Basketball vincono la prima stracittadina in Serie C Gold della propria giovane storia al termine di un match dominato contro una squadra costruita per vincere il torneo come la Vis, società collaudata da tanti anni a questi livelli. La sfida passa dalle triple dei locali, splendide ed efficaci con Nardi, il Capitano Laganà e l’Mvp della sfida, Giovanni Scialabba, autore di una prova sontuosa. Dopo un primo quarto equilibrato, sarà il tiro da tre ed una difesa tosta e sempre attenta a portare la Dierre avanti in doppia cifra. Giovanni Rugolo dovrà fare a meno del numero dieci Tomic Feric, out per una botta alla caviglia ma resisterà con grinta. Gara ad elastico con la Vis che proverà a rientrare per poi cedere, ancora una volta al nuovo vantaggio in doppia dei bianco-blu. Il finale, tutto in controllo, provocherà la festa per un Palalumaka bellissimo ed un derby all’insegna del Fair Play. Due punti importantissimi che propongono il quintetto della Dierre come squadra rivelazione del campionato.

Dierre Basketball Reggio Calabria – Vis Reggio Calabria: 78-71 (24-20, 45-38, 64-53)

Dierre Basketball Reggio Calabria: Nardi 13, Ravì, Scialabba 24, Canale, Dmitrovic 14, Ripepi, Tomic Feric 7, Suraci 6, Brzica 2, Crupi, Surfaro, Laganà 12. All. Rugolo, Ass. Geri

Vis Reggio Calabria: Cardone, Romeo 6, Galimi, Svoboda 5, Morabito, Lobasso 8, Warwick 8, Marisi 5, Yusuf 5, Latella 23, Luzza 11, Fazzari. All. Ortenzi, Ass. Laganà

Arbitri: Loccisano di Rende e Greco di Catanzaro