Dierre Basketball-Vis Reggio, derby di fuoco. Laganà: “gara bellissima e palazzetto sold out, avremmo riempito anche il Granillo!”

21 Novembre 2021 11:24

Pomeriggio di grande basket a Reggio Calabria con il derby di Serie C Gold fra Dierre Basketball e Vis Reggio: capitan Luca Laganà analizza la gara

“Spero che sia una bella partita per chi verrà a vederla. Auspico che possa essere una partita combattuta e vissuta minuto dopo minuto. Sono consapevole che i due allenatori hanno preparato minuziosamente la sfida. Coach Rugolo e Coach Ortenzi non lasciano nulla al caso. Spero sia un derby con la D maiuscola all’insegna del basket, del fair play e del rispetto reciproco”. Commenta così capitan Laganà la super sfida fra la sua Dierre Basketball e la Vis Reggio, una stracittadina che promette emozioni e spettacolo. La gara si svolgerà quest’oggi al Palalumaka, alle ore 18:00.

Il derby di Reggio?

“E’ la prima volta che gioco a questo livello una stracittadina. Ricordo le sfide tra Val Gallico e Vis in C regionale: un Palabotteghelle pieno che fece scalpore a livello nazionale – ha ricordato Laganà. Uno spettacolo sia in campo che fuori. Ci fu una grande partecipazione cittadina”.

Reggio Calabria?

“E’ la mia città, un qualcosa di unico al mondo. Dal calore dei reggini, il nostro cibo, la cultura, la storia ed una passione infinita. I nostri atleti stranieri, Tomic Feric che è alla prima esperienza italiana, ma anche Dmitrovic ed il nuovo arrivato Marin Brzica stanno scoprendo un passo alla volta tutte le nostre bellezze”.

E la Dierre?

“Stiamo crescendo unendo l’intensità che ci ha sempre contraddistinto ad una lucidità sempre maggiore. Un grande lavoro del Coach Rugolo” .

La Vis, il nostro avversaio?

“Squadra costruita per vincere con giocatori di grande valore ed un bravissimo allenatore. Giocatori come Svoboda non hanno bisogno di presentazioni”.

Che partita sarà?

“Una gara bellissima da giocare da vivere dentro e fuori dal campo. Credo che il nostro impianto, il PalaLumaka, sia già Sold Out. Commentando del flusso di pubblico con i miei compagni ironizzavamo che, questa partita, avrebbe riempito anche lo Stadio Oreste Granillo. Sarà una grande partita ed un grande spot per la pallacanestro reggina: non vediamo l’ora di poter scendere in campo”.