19 Novembre 2021 22:10

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato interpellato sulla possibilità di andare al voto a marzo per la formazione del nuovo Governo

Dichiarazioni un po’ particolari e di difficile comprensione. Sono quelle del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, a Sesto Fiorentino (Firenze), ha presentato il suo libro. Interpellato sulla possibilità di elezioni a marzo per la composizione del nuovo Governo, ha detto infatti: “se andiamo a votare a marzo, prima di luglio-agosto un Governo non lo avremo. E in quei mesi c’è da erogare la terza dose e contrastare un altro aumento di contagi”.