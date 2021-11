Demolizioni Fondo Saccà a Messina, l’Assessore Mondello: “niente più ‘favelas’, ora riqualificazione”

3 Novembre 2021 10:50

Salvatore Mondello, Assessore al Risanamento del Comune di Messina, fa il punto della situazione sui lavori di demolizione di Fondo Saccà

L’Assessore al Risanamento Salvatore Mondello ha comunicato lo stato dell’arte dei lavori di demolizione di Fondo Saccà, precisando che “le attività procedono speditamente, tanto da avere già radicalmente modificato la fisionomia della zona, che appare privata del degrado tipico delle ‘favelas’ e pronta al processo di riqualificazione, punto cardine negli obiettivi dell’Amministrazione comunale. Un lavoro costante, impegnativo e silenzioso, – ribadisce Mondello – in linea con le modalità operative dell’Assessorato, la cui comunicazione politica è poco incline al clamore ma molto più concentrata sulle azioni a sostegno dei programmi per la città. E’ stata espressa soddisfazione nel constatare come l’impegno profuso, il monitoraggio personale continuo, il sostegno fornito quotidianamente ai tecnici comunali ed esterni per la risoluzione delle svariate problematiche emerse, abbia dato i suoi frutti che sono ormai sotto gli occhi di tutti, così come testimoniano le foto di un territorio strappato all’incuria, al disinteresse atavico delle Istituzioni ma oggi restituito alla città”.

L’Assessore Mondello ha inteso anche sottolineare un ulteriore aspetto, certamente non ultimo per ordine di importanza, ovvero l’avere affrancato le oltre 60 famiglie residenti dai tuguri demoliti; cittadini a cui è stata data la possibilità di una esistenza dignitosa, come si conviene ad una società civile.

“In conclusione – spiega l’Assessore – un capillare lavoro di squadra ha premiato la città, centrando un obiettivo per decenni ritenuto inarrivabile, che oggi rappresenta un prezioso punto di partenza per le generazioni future e per le prossime azioni di governo del territorio, che potranno svilupparsi dal lavoro sin qui svolto”.