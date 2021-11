Deejay morta: celebrati i funerali, la sorella accusa ‘su Viviana luridi pettegolezzi’ (4)

13 Novembre 2021 18:12

(Adnkronos) – Una ricostruzione rigettata in toto dalla procura. ‘Secondo i consulenti degli opponenti dal criminologo Carmelo Lavorino e dal medico legale Antonio Della Valle ‘ scrive il gip ‘ Viviana e Gioele sarebbero precipitati (caduti o lanciati ancora non si sa) dentro un invaso (un pozzo o una cisterna) con mezzo di acqua sul fondo e sarebbero morti per asfissia. Quindi, non vi sarebbe stata alcuna uccisione del piccolo Gioele da parte di Viviana, alcun suicidio o lancio dal traliccio da parte di quest’ultima”. ‘Quale soggetto dotato di un minimo discernimento avrebbe, quindi, compiuto un’azione così rischiosa e ingiustificata, anziché come avrebbe fatto chiunque collaborare con gli inquirenti?”, dice il gip.

Intanto, a Messina cala il buio. Fuori dalla chiesa continua a piovere. Sulla bara bianca di Gioele c’è un’immagine di Spiderman. Su quella di Viviana, di noce, ci sono tanti fiori. Denise Parisi continua a piangere. Daniele Mondello abbraccia gli amici che sono venuti a dare l’ultimo saluto a Viviana e Gioele. Come dice don Cleto: “Ora cala il sipario”.