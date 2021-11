Dazn, stop all’abbonamento condiviso: non sarà più possibile guardare la Serie A da due device in contemporanea

9 Novembre 2021 10:34

Non sarà più possibile guardare Dazn in due device contemporaneamente: le novità sulo stop alla doppia utenza per un abbonamento dovrebbero entrare in vigore verso la fine dell’anno

In arrivo una pessima notizia per tutti gli abbonati di Dazn. Nelle prossime settimane potrebbe non essere più possibile guardare le gare di Serie A e il resto del palinsesto offerto da due device diversi con un solo abbonamento. La novità è stata annunciata da “Il Sole 24 Ore” che fa riferimento alla metà di dicembre come scadenza della cosiddetta “conccurrency”, ovvero la possibilità di collegare due utenze in contemporanea con un singolo abbonamento (utilizzata anche da piattaforme come Disney + o Sky Go ). Da Dazn arriva un “no comment” che lascia fin troppi dubbi sulla vicenda. Gli utenti potranno comunque recedere il loro abbonamento entro 30 giorni dalla comunicazione che gli verrà segnalata in quanto si tratta di una modifica delle condizioni di utilizzo (la doppia utenza era prevista al punto 8.3).

Un duro colpo per chi aveva deciso di sottoscrivere l’abbonamento di Dazn, che detiene i diritti per la trasmissione delle gare di Serie A per il triennio 2021-24, dividendo il costo con un amico o un familiare. Dazn ha preso tale decisione per combattere la pirateria e gli utilizzi fraudolenti della “doppia utenza contemporanea” (circa il 20% di utilizzi secondo Il Sole 24 Ore) che andrebbero ad influire sul totale degli abbonamenti e sui guadagni della piattaforma streaming.