Crotone, che disastro: anche il Vicenza passa allo Scida, è crisi nerissima

26 Novembre 2021 20:13

Il Crotone perde lo scontro diretto casalingo contro il Vicenza: non sta portando risultati il cambio in panchina e la crisi, adesso, è nerissima

Poteva essere una buona occasione di rilancio, ma si è trasformata in un incubo. Il Crotone perde ancora ed è in crisi nerissima. Allo Scida passa anche il Vicenza, nell’anticipo della 14ª giornata di Serie B. La squadra biancorossa, nonostante la vittoria, resta dietro i pitagorici, e questo la dice lunga sul momento vissuto dall’avversario e sull’importanza della sfida. La compagine rossoblu sciupa clamorosamente una chance, perdendo a tutti gli effetti uno scontro diretto e rischiando di vedersi allontanare ancora di più il terz’ultimo posto, in attesa delle gare di domani. Quella di stasera, invece, è stata decisa da un gol di Giacomelli intorno all’ora di gioco. Non si vedono ancora, in casa calabrese, gli effetti dell’avvicendamento in panchina tra Modesto e Marino.

RISULTATI SERIE B 14ª GIORNATA

VENERDI’ 26 NOVEMBRE

ore 18:00

Crotone-L.R. Vicenza 0-1

ore 20:30

Lecce-Ternana

SABATO 27 NOVEMBRE

ore 14:00

Alessandria-Cremonese

Ascoli-Monza

Benevento-Reggina

Cosenza-Spal

Frosinone-Pordenone

ore 16:15

Brescia-Pisa

ore 18:30

Perugia-Cittadella

DOMENICA 28 NOVEMBRE

ore 20:30

Como-Parma

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 27 Pisa 25 Lecce 24 Reggina 22 Cremonese 22 Frosinone 22 Ascoli 21 Monza 21 Cittadella 20 Perugia 20 Benevento 19 Como 19 Ternana 17 Parma 17 Cosenza 15 Spal 14 Alessandria 11 Crotone 8 Vicenza 7 Pordenone 3

PROSSIMO TURNO (15ª GIORNATA)

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE

ore 20:30

Ternana-Crotone

MARTEDI’ 30 NOVEMBRE

ore 18:00

Cremonese-Frosinone

Pisa-Perugia

ore 20:30