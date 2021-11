Covid, Sileri: “Green Pass? Ecco quando sarà eliminato. In Italia escluse misure per non vaccinati”

10 Novembre 2021 17:42

“La quarta ondata ci sarà, aumenteranno casi e anche i ricoveri”, ha affermato il sottosegretario alla Salute

A differenza di altri Paesi in cui è molto alto il numero di non vaccinati, l’Italia può ritenersi tra le Nazioni che hanno fatto registrare un’ottima campagna vaccinale contro il Covid-19. “Noi abbiamo introdotto il green pass. Questo” strumento “non è solo vaccinazione, ma anche diagnostica che scova un sommerso. Abbiamo una circolazione del virus sotto controllo: ecco perché non serviranno in Italia, ecco perché avendo raggiunto quelle quote di vaccinati, molto alte, sopra i 50 anni, abbiamo un basso rischio che vada in sovraccarico il nostro servizio sanitario nazionale”. Lo ha detto a “Timeline” su Sky Tg24, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

E poi sul Green Pass afferma: “potrà essere eliminato solo dopo riaperture totali”. “Considero la Certificazione Verde – ha spiegato – come un atto medico, più che politico. Per eliminarlo dobbiamo ancora riaprire tutto”. Il sottosegretario ha parlato di alcuni step necessari per abolire il Green Pass: “prima si toglierà la distanza interpersonale, poi la mascherina, poi si riaprirà tutto al 100%. A dicembre si potrebbe prendere una decisione in proposito”.

“Questa quarta ondata – ha precisato il sottosegretario – ci sarà. Aumenteranno i casi e anche i ricoveri, ma aumenteranno di più dove non ci sono vaccinati, dove le persone non fanno i tamponi perché non credono nel green pass, e purtroppo molti dei ricoverati saranno coloro che hanno scelto di non fare il vaccino”. Sileri ha quindi concluso: “facciamo le terze dosi per far sì che anche chi è stato vaccinato abbia un’ottima immunità per resistere ancora meglio alla quarta ondata”.