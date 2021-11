Covid, Nico Gonzalez della Fiorentina vaccinato con doppia dose ma positivo da 18 giorni: “non so quando tornerò a giocare”

12 Novembre 2021 16:01

Lo strano caso di Nico Gonzalez: il calciatore della Fiorentina è vaccinato con doppia dose, ma è risultato positivo al Covid da 18 giorni

In passato sono stati molteplici i casi di calciatori risultati positivi al Coronavirus che hanno dovuto saltare diverse gare di campionato. La situazione che riguarda Nicolas Gonzalez è però alquanto singolare. Il calciatore della Fiorentina è risultato positivo al Covid-19 pur essendosi vaccinato con doppia dose. E il virus non sembra voler guarire in quanto la sua positività viene regolarmente confermata da 18 giorni. Ai microfoni di ESPN il calciatore ha sfogato la sua frustrazione dichiarando: “è incredibile, sono 18 giorni che sono positivo al Covid, non capisco costa stia succedendo, spero passi in fretta. Sono anche vaccinato, per giunta con doppia dose. Sono triste, mi dispiace perché lavoro per giocare, però ora devo stare tranquillo e pensare a recuperare. Ancora non so quando potrò tornare in campo. Tempi di recupero? Quando mi negativizzerò mi manderanno a Roma a fare alcuni esami e controllare che tutto sia apposto“.