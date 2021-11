Covid, al Policlinico di Messina muore 57enne vaccinata: il bollettino dell’Asp coi DATI sulle ospedalizzazioni

22 Novembre 2021 16:14

Il bollettino dell’Asp di Messina che analizza i dati sulle ospedalizzazioni in tutto il territorio provinciale

In merito ai pazienti ricoverati nei reparti Covid, il bollettino di oggi dell’Asp di Messina fornisce la notizia di un decesso, avvenuto al Policlinico: si tratta di donna di Messina, 57 anni (deceduta lo scorso 20 novembre), che aveva già completato il proprio ciclo vaccinale. E’ morta in ospedale dove si trovava ricoverata da tempo. Nel bollettino fornito dall’azienda sanitaria provinciale, in tutto il territorio messinese sono occupati: 38 posti letto al Policlinico (di cui 11 in Rianimazione), 23 all’ospedale Papardo (di cui 2 in Rianimazione), 6 all’ospedale Irccs Piemonte e 12 al nosocomio di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’ufficio Statistica del Comune di Palermo poi ha diffuso i dati relativi all’andamento della pandemia da Covid-19 in Sicilia, aggiornati a ieri domenica 21 novembre 2021. Nella settimana appena conclusa, viene spiegato in una nota, si è registrata una sostanziale stabilità nel numero dei nuovi positivi e anche nella situazione ospedaliera (con un aumento dei ricoveri ordinari ma una diminuzione nei ricoveri in terapia intensiva).

In particolare: