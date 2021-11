Covid in Sicilia, tornano le misure di prevenzione “in vista del Natale”: obbligo di mascherine all’aperto e tamponi, ecco l’ordinanza

18 Novembre 2021 21:36

Il governatore Nello Musumeci ha diramato un’ordinanza con la quale vengono introdotte (vecchie) nuove misure di contenimento del contagio da Covid-19

Il Covid-19 torna a mordere in Europa. L’Italia al momento non ha visto alcun sostanziale incremento in termini di ospedalizzazioni, ma l’andamento è in crescita da qualche settimana e la sensazione sembra essere quella che anche il nostro Paese possa essere investito dalla quarta ondata. E’ per questo motivo che il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha disposto ulteriori misure di prevenzione anti-Covid “visto l’approssimarsi delle festività natalizie”. A prevederle una nuova ordinanza firmata nel pomeriggio e adottata dopo la relazione dell’assessorato alla Salute. I provvedimenti sono in vigore da oggi fino al 31 dicembre. Ecco cosa cambia:

Obbligo di tampone

Dovranno sottoporsi all’esame, nei porti e aeroporti siciliani, anche i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito. Attualmente il controllo è già previsto per chi proviene, o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti, dagli Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi.

Uso della mascherina

Viene introdotto l’obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati “ad ogni cittadino al di sopra dei 12 anni”.