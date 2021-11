Covid, il sottosegretario Sasso: “non ci sarà alcun lockdown per i non vaccinati”

8 Novembre 2021 11:33

L’esponente leghista ha poi frenato sulla possibilità di vaccinare i bambini contro il Covid-19: “ci andrei molto cauto”

“Non mi avventuro in un campo in cui non ho le competenze perché non sono medico: so che è allo studio la possibilità di vaccinare i bambini, ma ci andrei molto cauto”. Ad affermarlo il sottosegretario all’Istruzione ed esponente della Lega Rossano Sasso a margine del convegno regionale organizzato dalla Uil scuola Puglia. “Sicuramente – ha aggiunto parlando con i giornalisti – in Italia non ci sarà mai nessuna forma di obbligo, non ci sarà nessun lockdown per i non vaccinati, questo almeno fin quando la Lega sarà in questo governo”.