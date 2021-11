Covid, il commissario del GOM Fantozzi: “terapie intensive vuote, pochi ricoverati in reparto, la situazione non è grave”

10 Novembre 2021 12:39

Covid, le parole del commissario straordinario del Gom Iole Fantozzi

“Fortunatamente i corretti stili di vita, il distanziamento sociale e le vaccinazioni concorrono a mantenere una situazione non grave. I pazienti positivi al Covid ricoverati sono 34, e zero in terapia intensiva“. A dirlo all’AdnKronos è Iole Fantozzi, commissario straordinario del Gom, ‘Grande ospedale metropolitano’, di Reggio Calabria, dove i pazienti positivi al Covid due giorni fa erano 40. “Spero che le persone continuino a vaccinarsi – osserva – perché l’inverno è vicino, sarebbe il caso di difendersi. I ricoverati sono sostanzialmente tutti non vaccinati, quando arriva un vaccinato è per via delle patologie pregresse. Le vaccinazioni e un corretto stile di vita ci possono aiutare a mantenere le terapie intensive azzerate“.