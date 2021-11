Covid: oggi in Sicilia nessun morto, 472 nuovi casi positivi e 432 guariti. Il bollettino ufficiale

16 Novembre 2021 18:08

Covid, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 16 novembre: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi, 16 novembre 2021, in Sicilia nessun morto (la Regione comunica che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuirsi al 15 novembre (3), 14 novembre (5), 13 novembre (1), 12 novembre (1), 09 novembre (1), 07 novembre (1), 24 ottobre (1), 11 ottobre (1), 08 novembre (1) e 05 novembre (1), 432 guariti e 472 nuovi casi positivi al Coronavirus ma 80, come rimarca la Regione, sono relativi a giorni precedenti al 12 novembre su 35.221 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 1,34% dei tamponi. Il contagio nelle singole province è così suddiviso:

Catania 294

Palermo 117

Siracusa 44

Caltanissetta 24

Trapani 21

Messina 20

Enna 15

Agrigento 13

Ragusa 4

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 315.635 persone su 2.643.499 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 11,95%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 8,34 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

315.635 casi totali



7.109 morti

298.990 guariti

9.536 attualmente positivi

351 (+13) ricoverati in ospedale (3,6%)

47 (+1) ricoverati in terapia intensiva (0,49%)

9.138 (+90) in isolamento domiciliare (95,8%)

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Sicilia: