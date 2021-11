Covid, Gismondo sulla variante Omicron: “allarmismi e panico sono totalmente infondati”

29 Novembre 2021 14:26

Covid, Gismondo sulla variante Omicron: “il paziente zero ci fa ben sperare che i vaccini attuali funzionino anche contro questa variante, ma ancora non abbiamo dati sufficienti. Attenzione sì, ma allarmismi e panico sono totalmente infondati”

La Prof.ssa Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Restart 264” su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt).

Sulla variante Omicron. “Noi oggi non sappiamo assolutamente nulla di questa variante se non la sua fotografia genica –ha affermato Gismondo-. Sappiamo che c’è un certo numero di mutazioni sulla Spike, ma non sappiamo né se sia più contagiosa né se dia una malattia più grave. Una piccola nota positiva è che il paziente zero italiano e la sua famiglia, che sono tutti vaccinati con doppia dose, hanno tutti sintomi lievi. Questi dati ci fanno ben sperare che i vaccini attuali possano non essere influenzati da questa variante. Però bisogna andare avanti con gli studi su questa varianti, dopodichè potremo dare dei dati. Attenzione sì, ma allarmismi e panico sono totalmente infondati”.

Sulla situazione covid in Italia. “Sapevamo che con i mesi freddi avremmo avuto un maggior numero di casi e di conseguenza anche qualche ricoverato in più. Ma io invito a fare il confronto con il novembre dello scorso anno. Quest’anno stiamo avendo circa un settimo dei casi dello scorso anno e questo grazie al fatto che circa l’80% della popolazione è vaccinata con due dosi. Quindi avremo, e chissà per quanto tempo, una recrudescenza di casi durante i mesi invernali, ma in questo momento la situazione è sotto controllo”.