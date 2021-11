Covid e Super Green Pass: il Governo convoca la cabina di regia con Regioni, Upi e Anci

24 Novembre 2021 12:45

L’inizio del vertice è previsto alle 13.30 di oggi

Il Governo ha convocato per oggi alle 13.30 la Cabina di regia Covid con Upi, Anci e Conferenza delle Regioni. La convocazione arriva dal ministero degli Affari regionali. Saranno riferite le decisioni in merito al Super Green Pass (ipotizzata l’introduzione già in zona bianca) e, secondo quanto circola nelle ultime ore, anche sulla reintroduzione dell’obbligo di mascherine anche all’aperto “in vista delle festività quando assembramenti nelle città sono frequenti anche per lo shopping”.