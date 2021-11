Covid, quasi 10 mila euro al giorno per ogni ricovero in terapia intensiva: aumentano le tariffe dei rimborsi agli ospedali, ecco il nuovo decreto

22 Novembre 2021 19:50

La Conferenza Stato Regioni ha approvato il Decreto DRG e Funzione Covid

Sono aumentate le tariffe dei rimborsi agli ospedali pubblici per i pazienti Covid. Nella seduta del 4 agosto scorso, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato diversi provvedimenti di interesse per il settore, tra cui, il cosiddetto decreto DRG e Funzione Covid, oggetto di confronti continui della Presidenza nazionale Aiop con gli interlocutori dei Ministeri coinvolti nella concertazione del provvedimento in questione. Adesso per ogni paziente Covid gli ospedali pubblici riceveranno un massimo di 3.713 euro al giorno a paziente per ricovero ordinario e 9.697 euro al giorno per ogni paziente che occupa il posto in terapia intensiva.

Con la sua approvazione è stato segnato l’ultimo passaggio dell’iter amministrativo che permetterà poi al Ministero della Salute di procedere con la sua emanazione, a seguito della quale dovrà essere recepito dalle singole Regioni, alle quali viene riservato un ampio potere regolatorio. Il decreto pubblicato su Gazzetta Ufficiale è costituito dai seguenti articoli:

articolo 1 – “Finalità, ambito di applicazione e durata”

articolo 2 – “Determinazione dell’incremento tariffario massimo di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a pazienti affetti da COVID-19”

articolo 3 – “Definizione delle funzioni assistenziali correlate all’emergenza Covid-19”

articolo 4 – “Criteri generali per la determinazione della remunerazione massima della funzione relativa ai costi di attesa dei posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19”

articolo 5 – “Criteri generali per la determinazione della remunerazione massima della funzione relativa ai costi di attesa dei reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati COVID-19 e dei casi sospetti COVID-19”

articolo 6 – “Attività di controllo”

articolo 7 – “Disposizioni transitorie e finali”.

Come detto in precedenza, però, ad attirare l’attenzione di molti è stato in maniera particolare il punto 2 dell’articolo 2 “Determinazione dell’incremento tariffario massimo di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a pazienti affetti da COVID-19”, che recita: “l’incremento tariffario massimo, per ciascun episodio di ricovero con durata di degenza maggiore di un giorno, è pari a 3.713 euro se il ricovero è avvenuto esclusivamente in area medica e a 9.697 euro se il ricovero è’ transitato in terapia intensiva. In caso di dimissione del paziente per trasferimento tra strutture di ricovero e cura, l’incremento tariffario è ripartito tra le strutture in proporzione alla durata della degenza in ciascuna”.

L’Intesa sullo schema di decreto interministeriale tra il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la remunerazione di una funzione assistenziale e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da Covid 19 (testo nella versione di entrata in seduta) è presente in allegato alla circolare Aiop n. 163/2021.