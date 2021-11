Covid, Balboni (Fdi): “il clima di allarmismo creato da Speranza è un segnale assolutamente sbagliato”

3 Novembre 2021 09:55

Covid, Balboni (Fdi): “prorogare lo stato di emergenza significherebbe prorogare il Green pass. Il clima di allarmismo creato da Speranza è un segnale assolutamente sbagliato che noi temiamo possa compromettere la ripresa”

Il senatore di FDI Alberto Balboni, vicepresidente della commissione Giustizia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sul possibile prolungamento dello stato di emergenza. “Noi siamo contrari perché al 31 dicembre saranno 2 anni che è in vigore lo stato di emergenza. Ci avevano raccontato che con la campagna vaccinale si sarebbe tornati gradualmente ad una situazione di normalità, evidentemente non è così se vogliono prorogare ancora lo stato di emergenza. Prorogando lo stato di emergenza, prorogheranno anche il green pass. Se guardiamo quello che avviene nel resto d’Europa, tanti Paesi l’hanno già eliminato lo stato di emergenza, la Germania uscirà dallo stato di emergenza il 25 novembre e non mi sembra un Paese no vax. Non capisco perché in Gran Bretagna il governo certifichi che l’obbligo di green pass comporterebbe un danno economico per circa 20 miliardi, invece in Italia ci spacciano l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro come uno strumento per rilanciare l’economia. Nel nostro Paese la situazione è sotto controllo, non si capisce perché il ministro Speranza voglia alimentare questo clima di allarmismo che inevitabilmente comporterà uno stato di preoccupazione in più di cui la nostra economia non ha assolutamente bisogno. E’ un segnale assolutamente sbagliato che noi temiamo possa compromettere la ripresa, che finora è solo un piccolo rimbalzo rispetto alla voragine provocata dalla pandemia, ma almeno cerchiamo di facilitare questo rimbalzo”.

Sull’aumento del prezzo dei carburanti. “Bisogna eliminare le tasse che gravano in percentuale sproporzionata sul vero prezzo della benzina. Ci batteremo affinché in legge di bilancio si riesca ad inserire questa misura di buon senso”.