Covid, la classifica delle Province per incidenza di contagi: a Messina una delle circolazioni più alte d’Italia, situazione migliore a Reggio

12 Novembre 2021 14:16

Coronavirus, alta circolazione a Messina: si superano i 150 casi per 100 mila abitanti. Reggio Calabria più “tranquilla”. La classifica delle province italiane

In Italia è ripresa da qualche settimana la risalita dei casi da Coronavirus, arrivati a numeri che non si vedevano da mesi. Dopo “l’ondina” estiva, i dati sul contagio hanno ripreso la propria corsa, ma per fortuna – almeno per il momento – quelli sugli ospedali tengono ed è ciò che più conta. Intanto, lo statistico Francesco Santoro, ha pubblicato – sul proprio canale Telegram “Terra Mia” – la classifica delle Province per incidenza di contagi ogni 100 mila abitanti.

L’incidenza più alta è a Trieste, seguita da Gorizia e Bolzano. In generale, a guardare la tabella (in fondo all’articolo), emerge l’aspetto geografico: nella prima colonna, quella di sinistra, ci sono quasi tutte Province del centro-nord. A “trascinare” questa nuova ondata sono infatti, in maniera particolare, tre Regioni: Friuli, Veneto e Trentino Alto-Adige. I numeri più alti al momento sono lì, così come lo erano in Sicilia questa estate per ben altri motivi. E si tratta, nel caso delle Province sopracitate, di luoghi vicini al confine, soprattutto con Austria e Slovenia, lì dove il virus sta circolando in maniera importante e lì dove gli scambi commerciali con l’Italia sono continui proprio per la vicinanza geografica. E portuali e proteste c’entrano ben poco, se consideriamo che anche nelle grandi Province come Roma e Milano i cortei sono stati numerosi, ma lì la situazione è abbastanza tranquilla.

Piuttosto, dalla tabella del dott. Santoro, spicca Messina. E’ in mezzo alle prime, al sesto posto, come una vera e propria intrusa. E’ infatti l’unica del centro-sud tra le prime di questa classifica, seguita, molto più dietro, da Catania. La prima città calabrese è Reggio Calabria, in cui tuttavia la situazione è migliore. Sono 87 i casi per 100 mila abitanti e negli ospedali è tutto sotto controllo, come confermato pochi giorni fa dal commissario straordinario del GOM Iole Fantozzi.