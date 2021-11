Covid, tweet shock di Burioni: “figli come maligni amplificatori biologici”. Maria Giovanna Maglie: “è da ricovero coatto”

14 Novembre 2021 16:12

Burioni nuovamente al centro della bufera sulla questione Covid: Maria Giovanna Maglie lo attacca sui social a causa di un tweet shock sui bambini

Mentre l’Italia si divide sulla necessità o meno di vaccinare contro il Covid anche i bambini, il virologo Roberto Burioni torna a far parlare di sè a causa di un vecchio tweet tornato in auge. Nel cinguettio in questione, il medico e opinionista televisivo ha paragonato i bambini a maligni amplificatori biologici della malattia: “i figli sono gioie, felicità, etc, ma anche maligni amplificatori biologici che si infettano con virus per loro quasi innocui, li replicano potenziandoli logaritmicamente e infine li trasmettono con atroci conseguenze per l’organismo di un adulto“. Parole forti, che risultano ancor più crude poichè riferite ai più piccoli. Piccata la risposta della giornalista Maria Giovanna Maglie che su Twitter ha pubblicato lo screen del tweet di Burioni con il commento: “questo è veramente da ricovero coatto. Mai sentito qualcosa di così ignobile“.