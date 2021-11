Covid, Alto Adige in ‘zona gialla’ da lunedì: lo stesso giorno scatterà il Super Green Pass

30 Novembre 2021 14:01

La Provincia Autonoma ha superato tutti i parametri che quindi portano ad attuare le misure da zona gialla per contenere i contagi da Covid-19

L’Alto Adige da lunedì 6 dicembre 2021 sarà in zona gialla. Lo ha comunicato l’assessore alla sanità Thomas Widmann, evidenziando che ormai tutti i parametri legati all’occupazione dei posti letto negli ospedali e all’incidenza sui contagi vanno in questa direzione. Widmann ha ricordato che Bolzano nei giorni scorsi aveva già anticipato le misure da zona gialla, come l’obbligo di mascherina all’aperto e di Ffp2 sui mezzi pubblici, e che per questo motivo “per gli altoatesini cambierà poco”. Lo stesso giorno entrerà in vigore il Super Green Pass in tutta Italia. Widmann ha fatto presente che negli ultimi giorni si è iniziato a registrare un forte afflusso agli hub, soprattutto per i booster e che metà dicembre ci sarà un’offensiva vaccinale visto l’ok per le somministrazioni anche agli Over 18.