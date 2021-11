29 Novembre 2021 12:05

In tutto il territorio della provincia di Messina sono 62 i pazienti ricoverati, di cui 14 nei reparti di Terapia Intensiva

Una nuova vittima di Coronavirus si è registrata nelle ultime 24 ore a Messina. Si tratta di una donna di 79 anni deceduta al Papardo. Per ciò che concerne invece i ricoveri, sono 62 i pazienti ricoverati (dei quali 14 in terapia intensiva). Più nel dettaglio, sono 34 i pazienti ricoverati al Policlinico (di cui 12 in terapia intensiva), 15 al Papardo (di cui 2 in terapia intensiva) 8 a Barcellona Pozzo di Gotto e 5 all’Irccs Piemonte.