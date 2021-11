Covid, il vaccino perde di efficacia: l’Austria autorizza richiamo booster dopo 4 mesi dall’ultima dose

23 Novembre 2021 18:12

L’impennata dei contagi nel Paese ha già nei giorni scorsi portato al ripristino del lockdown e all’imposizione dell’obbligo vaccinale da febbraio 2022

A causa del calo di efficacia dei vaccini anti-Covid, ieri nel vertice Stato-Regioni è arrivato il via libera alla terza dose di vaccino dopo 5 mesi dalla seconda. L’Austria, però, ha addirittura accorciato ancora di più i tempi: il booster si potrà somministrare a quattro mesi dall’ultima dose. La task force nazionale per i vaccini ha pubblicato questa precisazione visto che, soprattutto a Vienna, da tempo in “casi eccezionali” il richiamo veniva già anticipato a quattro mesi. “La terza dose – si legge ora – può essere somministrata dal quarto mese, nonostante dovrebbe essere somministrata dal sesto mese dalla seconda”. Per quanto riguarda Janssen, il richiamo va effettuato entro il 3 gennaio, pena annullamento del Green Pass.