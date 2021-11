20 Novembre 2021 19:29

Milazzo: la settimana si chiude con un calo di due positivi rispetto a lunedì scorso, anche se i dati restano alti

A Milazzo la settimana si chiude con un calo di due positivi rispetto a lunedì scorso, anche se i dati restano alti. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, nella giornata odierna in città sono ben 78 i milazzesi che sono risultati positivi al tampone. Lunedì erano 80.