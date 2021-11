Cosenza, Zaffaroni: “la Reggina è solida e forte a prescindere da chi gioca”. Out in quattro, due in dubbio

4 Novembre 2021 16:45

Le parole del tecnico del Cosenza Marco Zaffaroni alla vigilia della sfida di domani sera contro la Reggina

“La Reggina è una squadra forte a prescindere da chi gioca, se con due punte di peso o meno, perché ha soluzioni diverse. In difesa è solida, in attacco ha gli esterni bravi che vengono a giocare dentro il campo e il peso offensivo. Può giocare con due attaccanti di struttura o con attaccanti come Menez o Rivas”. Sono le parole del tecnico del Cosenza Marco Zaffaroni alla vigilia della sfida contro la Reggina. Anche il tecnico dei Lupi, come nel recente passato altri suoi colleghi, hanno elogiato la rosa amaranto.

Zaffaroni ha anche fatto la conta degli indisponibili per domani. Quattro sono out, due sono in dubbio. “Vaisanen, Boultam Yango e Tiritiello non ci saranno. Anderson ieri non si è allenato per qualche linea di febbre e Bittante dopo due gare consecutive ieri si è allenato meno”, ha detto.