La Calabria è amaranto, il San Vito è violato: la Reggina vince il derby col Cosenza e vola in testa

5 Novembre 2021 22:18

Un derby per la 12ª giornata del campionato di Serie B 2021/22, si scende in campo per Cosenza-Reggina: la diretta su StrettoWeb con le formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine match, ricco post partita. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal San Vito-Marulla

Occhi puntati sulla Calabria, per l’anticipo del venerdì in Serie B l’attenzione è su Cosenza-Reggina. Un grande derby per la 12ª giornata, una sfida molto sentita per entrambe le piazze e che vale molto più dei semplici tre punti. Il campionato è ormai entrato nel vivo e col passare delle giornate sono sempre più chiari gli obiettivi: i Lupi navigano nella zona centrale della classifica e, dopo la sconfitta contro il Lecce, spera di fare punti allo stadio San Vito, fin qui vero e proprio fortino. Il tecnico Zaffaroni dovrà comunque sopperire alle pesanti assenze in difesa di Vaisanen e Tiritiello. Dal canto loro, gli amaranto invece devono riscattare il capitombolo in cui sono incappati contro il Cittadella e riprendere un cammino iniziale davvero travolgente.

La gara è subito molto maschia con le due formazioni che cercano di imporsi dal punto di vista fisico. Sono i lupi a rendersi pericolosi per primi, Corsi però non trova la porta. La Reggina è in partita, Cionek non trova il vantaggio solo per un miracolo di Vigorito. L’episodio è poi al 34′: una trattenuta in area potrebbe tramutarsi in un rigore per gli ospiti, ma l’arbitro e il Var non intervengono. Nella ripresa il match cambia subito, la formazione di Aglietti entra in campo con maggiore convinzione ed ecco che al 55′ arriva il vantaggio. Il gol dello 0-1 è tutto di Montalto, bravo a sistemarsi la palla sul sinistro e a metterla di potenza e precisione nell’angolino alto. A questo la Reggina gestisce bene la gara, soffre pochissimo, rischia pure di raddoppiare con Di Chiara e Cortinovis. Soltanto nel finale esce fuori il Cosenza, ma il pareggio non arriva, e l’incantesimo del San Vito inespugnabile si interrompe (4 vittorie e 1 pareggio sin oggi). Il derby calabresi, dunque, è degli amaranto. Adesso la Reggina è momentaneamente al primo posto, raggiunge il Pisa in testa alla classifica e aspetta le gare del weekend. Il settore ospiti esplode, può concedersi la festa, un’intera città può sognare.

Cosenza-Reggina: il tabellino finale

Un gol di Montalto regala i tre punti nel derby del San Vito-Marulla, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. Di seguito il tabellino della gara:

SERIE BKT, 12ª GIORNATA

COSENZA-REGGINA 0-1

Marcatore: 55′ Montalto.

Cosenza (3-5-2): Vigorito; Venturi, Rigione, Pirrello; Situm (85′ Sy), Carraro, Palmiero (76′ Gerbo), Florenzi (68′ Millico), Corsi (85′ Kristoffersen); Caso, Gori (76′ Pandolfi). A disposizione: Saracco, Matosevic, Panico, Vallocchia, Minelli, Sueva. Allenatore: Zaffaroni

Reggina (4-4-2): Turati; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bellomo (80′ Ricci), Bianchi (68′ Hetemaj), Crisetig, Liotti (68′ Laribi); Montalto (62′ Cortinovis), Galabinov (80′ Tumminello). A disposizione: Micai, Loiacono, Amione, Regini, Adjapong, Denis, Ménez. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Sig. Antonio Di Martino di Teramo. Assistenti: Valerio Colarossi di Roma 2 e Damiano Di Iorio di VCO. IV ufficiale: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. VAR: Livio Marinelli di Tivoli. A-VAR: Niccolò Pagliardini di Arezzo.

Note – Ammoniti: Liotti (R), Bianchi (R), Situm (C), Cortinovis (R), Hetemaj (R). Calci d’angolo: 7-5. Recupero: 4’st.

Cosenza-Reggina: la cronaca in diretta

90′ + 5′ E’ FINITA!!!!! LA REGGINA ESPUGNA IL SAN VITO 0-1. A decidere la sfida un gol di Montalto. Gli amaranto agganciano la vetta della classifica e raggiungono il Pisa. Fa festa per il settore ospiti.

90′ + 4′ Rigione di testa mette i brividi, ma non inquadra la porta.

90′ + 2′ Ammonito Di Chiara, era diffidato e salterà il prossimo match con la Cremonese.

90′ Si entra nel recupero, si giocherà fino al 94′

87′ Ammonito Hetemaj. Il Cosenza prova il tutto per tutto.

82′ Ammonito Cortinovis.

81′ Cortinovis sfiora il gol! Il suo destro a pochi centimetri dal palo.

80′ Doppia sostituzione in casa Reggina: Bellomo e Galabinov lasciano il posto a Ricci e Tumminello.

76′ Grande occasione ancora per gli amaranto, Di Chiara non concretizza una lunga cavalcata. Vicinissimo il raddoppio.

68′ Cambia il Cosenza, Millico per Florenzi. E cambia anche la Reggina: Hetemaj e Laribi entrano al posto dei due ammoniti Bianchi e Liotti.

67′ Contropiede molto pericoloso della Reggina, Bellomo però sbaglia il passaggio e i Lupi si rifugiano in angolo.

61′ Sfortunato Montalto, deve uscire per un infortunio muscolare. Entra Cortinovis al suo posto.

55′ RETE DELLA REGGINA, HA SEGNATO MONTALTO!!!! L’attaccante della Reggina si è sistemato perfettamente il pallone sul sinistro, con grande forza ed estrema precisione l’ha messa nel sette. Amaranto in vantaggio 0-1 al San Vito.

46′ E’ cominciata la ripresa, nessun cambio per i due allenatori.

SECONDO TEMPO

45′ Termina 0-0 il primo tempo, pochissime le occasioni. Partita molto maschia, con una Reggina che si è fatta preferire poco meglio rispetto al Cosenza.

34′ Galabinov cade in area avversaria, è netta la trattenuta del difensore, ma l’arbitro lascia proseguire tra le proteste dei calciatori amaranto. Il Var non interviene e la partita continua.

32′ Brutto scontro nella metà campo del Cosenza: l’arbitro ammonisce Bianchi.

29′ Ammonito Liotti.

18′ Amaranto ad un passo dal vantaggio! Grandiosa risposta di Vigorito su incornata di Cionek, il pallone rimbalza a terra, il portiere respinge in angolo.

13′ Risponde la Reggina con Montalto, ma il colpo di testa non inquadra la porta.

11′ Super occasione per il Cosenza: Corsi di testa non impatta bene…

9′ Bianchi prova la sorpresa da fuori, il tiro finisce abbondantemente largo.

1′ E’ iniziata Cosenza-Reggina! Clima molto caldo al San Vito.

PRIMO TEMPO

Cosenza-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Cosenza-Reggina, gara valida per il dodicesimo turno del campionato Serie BKT. Il tecnico Aglietti decide di puntare tutto su un attacco con doppia prima punta, formato da Galabinov e Montalto. E per sfruttare al massimo le torri, sugli esterni punta su Liotti, che è un ottimo crossatore. In mezzo Bianchi fa rifiatare Hetemaj, mentre sulla fascia destra Lakicevic si riprende il posto da titolare. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Cosenza (3-5-2): Vigorito; Venturi, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Florenzi, Corsi; Caso, Gori. A disposizione: Saracco, Matosevic, Panico, Pandolfi, Kristoffersen, Sy, Millico, Vallocchia, Minelli, Gerbo, Sueva. Allenatore: Zaffaroni

Reggina (4-4-2): Turati; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bellomo, Bianchi, Crisetig, Liotti; Montalto, Galabinov. A disposizione: Micai, Loiacono, Amione, Regini, Adjapong, Hetamaj, Cortinovis, Ricci, Laribi, Denis, Ménez, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Sig. Antonio Di Martino di Teramo. Assistenti: Valerio Colarossi di Roma 2 e Damiano Di Iorio di VCO. IV ufficiale: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. VAR: Livio Marinelli di Tivoli. A-VAR: Niccolò Pagliardini di Arezzo.