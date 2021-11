Cosenza-Reggina 0-0 LIVE: Vigorito compie il miracolo su Cionek

5 Novembre 2021 21:00

Un derby per la 12ª giornata del campionato di Serie B 2021/22, si scende in campo per Cosenza-Reggina: la diretta su StrettoWeb con le formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine match, ricco post partita. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal San Vito-Marulla

Occhi puntati sulla Calabria, per l’anticipo del venerdì in Serie B l’attenzione è su Cosenza-Reggina. Un grande derby per la 12ª giornata, una sfida molto sentita per entrambe le piazze e che vale molto più dei semplici tre punti. Il campionato è ormai entrato nel vivo e col passare delle giornate sono sempre più chiari gli obiettivi: i Lupi navigano nella zona centrale della classifica e, dopo la sconfitta contro il Lecce, spera di fare punti allo stadio San Vito, fin qui vero e proprio fortino. Il tecnico Zaffaroni dovrà comunque sopperire alle pesanti assenze in difesa di Vaisanen e Tiritiello. Dal canto loro, gli amaranto invece devono riscattare il capitombolo in cui sono incappati contro il Cittadella e riprendere un cammino iniziale davvero travolgente. Insomma, si prospetta una gara ricca di emozioni. Su StrettoWeb la diretta del match con la cronaca live e aggiornamenti in tempo reale.

Cosenza-Reggina: la cronaca in diretta

32′ Brutto scontro nella metà campo del Cosenza: l’arbitro ammonisce Bianchi.

29′ Ammonito Liotti.

18′ Amaranto ad un passo dal vantaggio! Grandiosa risposta di Vigorito su incornata di Cionek, il pallone rimbalza a terra, il portiere respinge in angolo.

13′ Risponde la Reggina con Montalto, ma il colpo di testa non inquadra la porta.

11′ Super occasione per il Cosenza: Corsi di testa non impatta bene…

9′ Bianchi prova la sorpresa da fuori, il tiro finisce abbondantemente largo.

1′ E’ iniziata Cosenza-Reggina! Clima molto caldo al San Vito.

PRIMO TEMPO

Cosenza-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Cosenza-Reggina, gara valida per il dodicesimo turno del campionato Serie BKT. Il tecnico Aglietti decide di puntare tutto su un attacco con doppia prima punta, formato da Galabinov e Montalto. E per sfruttare al massimo le torri, sugli esterni punta su Liotti, che è un ottimo crossatore. In mezzo Bianchi fa rifiatare Hetemaj, mentre sulla fascia destra Lakicevic si riprende il posto da titolare. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Cosenza (3-5-2): Vigorito; Venturi, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Florenzi, Corsi; Caso, Gori. A disposizione: Saracco, Matosevic, Panico, Pandolfi, Kristoffersen, Sy, Millico, Vallocchia, Minelli, Gerbo, Sueva. Allenatore: Zaffaroni

Reggina (4-4-2): Turati; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bellomo, Bianchi, Crisetig, Liotti; Montalto, Galabinov. A disposizione: Micai, Loiacono, Amione, Regini, Adjapong, Hetamaj, Cortinovis, Ricci, Laribi, Denis, Ménez, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Sig. Antonio Di Martino di Teramo. Assistenti: Valerio Colarossi di Roma 2 e Damiano Di Iorio di VCO. IV ufficiale: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. VAR: Livio Marinelli di Tivoli. A-VAR: Niccolò Pagliardini di Arezzo.