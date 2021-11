Cosenza-Reggina, il dato sulla prevendita: buona risposta dal pubblico di casa, ma la tessera frena i tifosi amaranto

5 Novembre 2021 16:45

Il dato sulla prevendita di Cosenza-Reggina a poche ore dal fischio d’inizio della gara: da Reggio risposta “debole” per via della tessera del tifoso

Manca sempre meno al match di questa sera (ore 20:30) tra Cosenza e Reggina, derby calabrese valevole come anticipo dell’12ª giornata di Serie B. Le aspettative sulla buona cornice di pubblico non sembrano andate disattese, perlomeno per quanto concerne i rossoblu. A poche ore dal fischio d’inizio, infatti, è vicina quota 8 mila spettatori al San Vito-Marulla. Di questi, però, sono circa 300 i tifosi amaranto al seguito. Un numero esiguo, se messo a confronto con i mille di Vicenza (anche se tanti erano fuori sede) e se si considera la trasferta abbastanza vicina e la gara di cartello, dal momento che – perlomeno in casa amaranto – questo è uno dei derby storicamente più sentiti. Ma c’è una spiegazione ed è la tessera del tifoso: tanti supporters, infatti, sono stati “frenati” dall’introduzione – per questa gara – del documento.