5 Novembre 2021 23:48

Mimmo Toscano e Michele Napoli presenti al San Vito per Cosenza-Reggina: il mister, doppio ex, continua a portare bene agli amaranto

Non allena gli amaranto da quasi un anno, ma continua a portargli bene. Mimmo Toscano questa sera era presente al San Vito per assistere, da doppio ex, al derby tra Cosenza e Reggina. Insieme a lui, Michele Napoli, che posta la foto su Instagram insieme all’allenatore e all’ex collaboratore Carmine Alessandria, tutt’ora match analyst amaranto sotto la guida di Aglietti.