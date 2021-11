Cosenza-Reggina, la probabile formazione amaranto: indicazioni chiare da Aglietti, scalpitano Montalto e Ricci [GRAFICA]

4 Novembre 2021 18:25

Cosenza-Reggina, la probabile formazione amaranto: le possibili scelte di Aglietti in vista del derby di domani a Cosenza

Indicazioni chiare. Le ha rivolte verso qualcuno, e abbiamo voluto dire la nostra in altra pagina, ma le ha anche lasciate intendere in ottica formazione. Potrebbe esserci qualche novità nello schieramento della Reggina al San Vito. Aglietti in conferenza ha parlato di possibilità di doppia punta di peso per utilizzare i rifornimenti dalle fasce, area del campo che la squadra amaranto potrebbe sfruttare visto che i tre in mezzo del Cosenza prediligono maggiore densità dentro e lasciano qualche spazio in ampiezza. E quindi scalpita Montalto, probabilmente il migliore lunedì contro il Cittadella, al posto di un Menez che è stato oggetto di discussione questa mattina. Prezioso il rientro di Crisetig, così come è possibile il ritorno di Ricci in luogo di un Rivas non al meglio. Ma andiamo con ordine.

DIFESA – Turati al momento non si sposta dal ruolo di primo. A Perugia c’era stato qualche dubbio, quasi sbiadito contro il Cittadella e ora confermato da Aglietti stesso. Il portierino scuola Sassuolo al momento è titolare, ha fatto bene, sta facendo bene e non c’è motivo di cambiare. Così come difficilmente verrà cambiata la linea dei due centrali e il ruolo di terzino sinistro. A destra, magari, c’è sempre Lakicevic che tallona Loiacono, che ormai si è preso la fascia. Ma il tecnico ha chiesto spinta maggiore per sfruttare il peso offensivo e “Laki” ha maggior gamba del capitano. E’ ballottaggio fra i due.

CENTROCAMPO – Detto del prezioso rientro di Crisetig, il dubbio è sempre per uno tra Hetemaj e Bianchi. I due si sono alternati: il secondo ha giocato a Vicenza e Perugia, il primo nelle due del Granillo con Parma e Cittadella. La staffetta continua e non è da escludere che stavolta tocchi a Bianchi. Sulle fasce, probabile conferma di un Bellomo in ascesa, mentre sull’altro lato potrebbe rifiatare Rivas, che lunedì ha riaccusato lo stesso problemino di Perugia e non sembra essere nel suo miglior momento di forma. Scalpita Ricci, entrato discretamente bene nell’ultimo match. Da lui ci si attende tanto dopo i buoni propositi estivi e una buona qualità. Dà sempre l’impressione di non rendere al massimo delle potenzialità che possiede e la speranza è che riesca a uscir fuori un po’ più di personalità.

ATTACCO – Galabinov dovrebbe essere confermato, ma al suo fianco potrebbe cambiare l’interprete. Aglietti ha parlato chiaramente: vuole un reparto di peso per sfruttare le fasce. Se poi consideriamo l’ottimo ingresso di Montalto lunedì, il gioco sembrerebbe essere fatto. E’ lui il favorito dal primo minuto, con Menez in panca.