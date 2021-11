Cosenza-Reggina 0-1, le pagelle di StrettoWeb: Montalto butta giù la porta, Di Chiara a piedi fino a Reggio

5 Novembre 2021 22:40

E’ appena terminato il derby calabrese tra Cosenza e Reggina: dopo il fischio finale dal San Vito-Marulla, le pagelle di StrettoWeb sui giocatori amaranto

La Reggina vince il derby, la Reggina torna a vincere. Serata da sogno per gli amaranto al San Vito, fino a stasera inviolabile in questa stagione per il Cosenza. E’ di nuovo Montalto il mattatore, come contro la Spal. Un super gol lancia la squadra alla vetta momentanea. Le nostre pagelle.

Turati 6 – La solita sicurezza da veterano, nelle uscite e nel finale. Anche perché tra i pali non è stato praticamente mai chiamato in causa.

Lakicevic 6.5 – Torna dal primo minuto e fa bene le due fasi. Buona prova.

Cionek 7 – Cionek da 7 l’ho già scritto? Oggi no, eccolo: Cionek da 7. E che velodicoaffare…

Stavropoulos 7 – Di nuovo tra i migliori, insieme al suo compagno di avventure, di nuovo porta inviolata. E ci sarà un motivo se questa difesa continua ad essere quasi impenetrabile.

Di Chiara 6.5 – Se avesse segnato sarebbe stato da 7 e forse anche più, ma arriva stanchissimo sul servizio di Crisetig. Corre ancora, ha detto alla squadra che farà Cosenza-Reggio a piedi e già sono pronte le scommesse sul fatto che arriverà in riva allo Stretto prima del pullman.

Bellomo 7 – Non ha mai riposato nelle ultime settimane, nonostante le gare ravvicinate, ma non sembra interessi molto. Al 70′ scappa via al diretto avversario in campo aperto e per poco non la mette dentro. Sempre più prezioso.

Bianchi 7 – Cambiano le stagioni, le categorie e gli allenatori, ma la sua capacità di essere determinante quando serve no, quella no. Rimane la stessa. Così come la sua verve da assist-man: sfonda al centro e serve Montalto per il vantaggio.

Crisetig 7 – E’ tornato Crisetig, sia lodato Crisetig. Potenza, fisicità, ordine, geometrie. La Reggina non ne può fare a meno? Sì, la Reggina non ne può fare a meno.

Liotti 6.5 – Seconda presenza da titolare, prima nei quattro di centrocampo. Lo può fare, sfrutta la sua duttilità. E non dispiace.

Montalto 7.5 – Sfondala Adriano, sfondala! Stoppa, sistema e calcia. Come direbbe Altafini: “Golazo amisci!”

Galabinov 6 – Oggi non la mette, ma ha un fedele compagno di avventure che ne fa le veci. E va bene così.

dal 61′ Cortinovis 6.5 – E’ entrato benissimo: strappo, contrasti vincenti, personalità, immediata verticalizzazione.

dal 68′ Hetemaj 6.5 – Prezioso nella battaglia finale.

dal 68′ Laribi 6 – Entra per far girare il pallone nel finale.

dal 79′ Ricci s.v.

dal 79′ Tumminello s.v.

All. Aglietti 7 – Il Cosenza aveva fatto 13 punti in 5 partite al San Vito, ma oggi non tira praticamente mai in porta. Basterebbe questo, in realtà, per un 7 pieno. I rossoblu si schiacciano troppo sin dall’inizio, la Reggina può arrivare sulla trequarti e gestire. Dà sempre l’impressione di far male. E fa male. Poteva anche raddoppiare, ma va bene così. Si torna alla vittoria ed è testa momentanea.