Cosenza-Reggina, la moviola: arbitro insufficiente. Manca il rigore su Galabinov, graziati Liotti e Rigione [FOTO]

6 Novembre 2021 13:27

Male, il signor Di Marino di Teramo: prestazione insufficiente dell’arbitro di Cosenza-Reggina. Tutti gli episodi “incriminati”

Per la Reggina, solo sufficienze. Piene, e anche di più (qui le pagelle degli amaranto). Per l’arbitro, invece, no. Insufficiente, il signor Antonio Di Martino di Teramo. Tre gli episodi chiave della gara di Cosenza, tutti valutati in maniera errata. Vediamoli nel dettaglio.

Il primo è alla mezz’ora: trattenuta evidente in area su Galabinov, l’attaccante amaranto cade. Il fallo non è plateale, ma la trattenuta c’è tutta e impedisce al bulgaro di muoversi. Il rigore è netto, ma non per l’arbitro in prima battuta e né per il Var in seconda, che non lo richiama. Episodio importante, che avrebbe potuto indirizzare la gara.

Secondo episodio: Liotti, già ammonito, intorno all’ora di gioco entra in ritardo così su Situm. Pestone in piena regola, da regolamento è giallo, il secondo. L’arbitro è indeciso, sembra tirare fuori il cartellino ma poi prende tempo e non lo fa. Niente ammonizione, graziato. Forse compensazione? Sta di fatto che Liotti rimane in campo e l’inferiorità numerica in quel momento del match sarebbe potuta costare cara agli amaranto.





Terzo ed ultimo episodio, nel finale: Rigione in versione Karate-Kid sull’uscita di Turati in stile Superman. Ma per i supereroi c’è poco spazio qui, il difensore rossoblu entra in maniera pericolosa sul portierino amaranto. Il rosso non sarebbe stato esagerato.