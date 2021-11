Reggina, testa a Cosenza: il programma degli allenamenti fino alla sfida di venerdì

2 Novembre 2021 10:45

Il programma degli allenamenti in casa Reggina fino al derby di venerdì a Cosenza

Vittoria o sconfitta, il tempo per pensare alla gara precedente è poco. Lo sa bene la Reggina, che non si è potuta godere le vittorie contro Vicenza, Parma e Perugia e che non può recriminare neanche troppo per lo stop di ieri, visto che incombe l’anticipo del venerdì a Cosenza. C’è il derby, in casa della seconda migliore squadra tra le mura amiche dell’intera Serie B. Ma la squadra di Aglietti vuole immediatamente rimediare all’incidente di percorso subito contro il Cittadella.

Come comunicato dal sito ufficiale, Cionek e compagni tornano in campo questa mattina (alle ore 11), per poi proseguire con la singola seduta sia mercoledì (alle 15.30) che giovedì (ore 11). Tutti gli allenamenti di questa settimana si svolgeranno a porte chiuse. Il tecnico amaranto accoglie positivamente il ritorno di Crisetig, viste anche le difficoltà riscontrate ieri a centrocampo, e spera di recuperare pienamente Adjapong, convocato per la gara di ieri ma in tribuna.