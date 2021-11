Cosenza-Reggina, i convocati di Aglietti: tutto come da pronostico, solo Ejjaki out

4 Novembre 2021 18:07

I convocati del tecnico Alfredo Aglietti per il match di domani a Cosenza: rosa quasi al completo

Non c’è nessun indisponibile, a parte Ejjaki. Tutto come da copione, in casa Reggina. Adjapong aveva già recuperato ed era stato convocato lunedì, andando però in tribuna. Torna Crisetig e ci sono tutti gli altri, senza considerare ovviamente il fuorilista Faty. Di seguito la lista completa, come comunicato dal club ufficiale.

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Cionek, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Regini, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Ricci.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.